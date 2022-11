Chiuse le aree alberate del parco della Pace a Pontasserchio

A seguito di valutazione circa la stabilità degli alberi radicati nel parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio, è stata firmata un'ordinanza sindacale dal sindaco di San Giuliano Terme per la chiusura immediata delle aree alberate di competenza comunale all'interno dello spazio. Il parco rimarrà comunque aperto e per accedervi sarà possibile utilizzare l'ingresso da via Giuseppe Di Vittorio (davanti al parcheggio dell'Agrifiera), mentre l'accesso pedonale di via Veneto rimarrà chiuso per il periodo dell'intervento, in quanto facente parte di una delle aree interessate che saranno delimitate, inaccessibili e poste sotto la sorveglianza della Polizia Municipale per evitare trasgressioni dell'ordinanza. Rimangono in vigore gli orari di apertura e chiusura invernali.

L'immediata interdizione si è resa necessaria in quanto risultano situazioni di potenziale pericolo, anche in considerazione del progressivo peggioramento delle condizioni climatiche in ragione dell’avvicinarsi della stagione invernale. Il grosso del lavoro sarà dedicato alla rimonda del secco, ovvero la rimozione dei rami secchi, o parti di ramo secco, che possono risultare pericolose. Non sono previsti abbattimenti se non nel solo caso di un arbusto. Sono in valutazione eventuali interventi di salvaguardia sui platani monumentali.

Adesso i tecnici comunali rimangono in attesa delle autorizzazioni necessarie da parte della Regione Toscana e della Soprintendenza e, in considerazione di questi fattori, insieme ad altri relativi all'istituzione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori, più il periodo degli interventi per la messa in sicurezza, i tecnici prospettano la riapertura delle aree alberate entro la primavera 2023.