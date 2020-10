Mercato e lavori pubblici: chiusi al traffico i Lungarni Pacinotti e Mediceo

Per consentire lo svolgimento del mercato, la viabilità sui Lungarni domenica 4 ottobre subirà alcune modifiche. Nello specifico dalle ore 7 alle ore 21 sarà chiuso al traffico e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in Lungarno Pacinotti (resta aperta la corsia nord nel tratto da piazza Solferino a via Santa Maria per consentire l’uscita), in Lungarno Mediceo (fino a piazza Mazzini) e sul Ponte di Mezzo.

Per consentire lavori di potatura agli alberi, invece, dal lunedì 5 a venerdì 9 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 sarà istituito il senso unico alternato (con divieto di sosta) in viale delle Cascine da via Caduti del Lavoro a via Mafalda di Savoia. Durante gli interventi sarà anche interrotta la circolazione sulla pista ciclabile e sarà istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari sulla stessa viale delle Cascine.

Inoltre, per permettere lavori di riqualificazione del verde e degli impianti di irrigazione alla rotatoria dei Caduti di Valleriana sempre lunedì 5 ottobre dalle ore 9.30 alle 17 sarà chiusa la stessa rotatoria all’altezza dello spartitraffico di via S. Pio da Pietrelcina. Sempre da lunedì 5 sarà chiusa per circa una settimana via Russo, all’altezza di via Malagoli per pavori di Acque.