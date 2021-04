Sorpresi a consumare all'interno del locale: chiuso circolo a Pontedera

Stavano consumando un drink in tutta tranquillità all'interno del Circolo Bertelli di via Indipendenza a Pontedera, in piena violazione delle norme anti-Covid. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 21 aprile. Ad intervenire, dopo alcuni giorni di controlli e una diffida, la Polizia Locale.



Per il circolo è scattata lamentre gli avventori, 7-8 in tutto, si sono allontanati. Sul posto sono rimasti solo due consumatori che sono stati multati.Sui clienti verranno effettuati ulteriori accertamenti volti a stabilire se fossero soci o no del circolo: in caso negativo scatteranno ulteriori provvedimenti.