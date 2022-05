Stop a musica e spettacoli con somministrazione per un locale sul lungomare di Marina di Pisa

Più violazioni ed alla fine arriva lo stop all'utilizzo di impianti elettroacustici e la diffida allo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo e contestuale svolgimento dell'attività di somministrazione. In pratica, una chiusura. Succede ad un locale del lungomare di Marina di Pisa, che negli ultimi due mesi di controlli aveva già ricevuto verifiche e relative contestazioni da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Pisa.

Fra gli episodi di normative non seguite ci sono quelli circa l'aver tenuto chiuse le uscite di sicurezza durante gli eventi danzanti, avere tenuto ostacoli sulle vie di esodo, avere utilizzato impianti elettrici con l'utilizzo di cavi elettrici 'volanti' poggiati sulla pavimentazione della discoteca. Riscontrate poi violazioni amministrative sull'indebito utilizzo di impianti acustici. Sono in corso di perfezionamento, come iter amministrativo, le notifiche delle sanzioni amministrative elevate nei confronti del titolare del locale per una somma complessiva di svariate migliaia di euro, senza contare le responsabilità penali contestate.

I controlli in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, assicurano dalla Questura, verranno estesi in tutta la Provincia, con la partecipazione ed il coordinamento di tutte le Forze dell'Ordine, sempre finalizzati al rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza dell'incolumità degli avventori.