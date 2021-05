Castelfranco: chiuso ponticello di legno pericolante a Galleno

La struttura deteriorata risultava pericolosa per i passanti. A breve l'attraversamento del Rio Greppi sarà messo in sicurezza

E' stato temporaneamente chiuso il ponticello in legno di attraversamento del Rio Greppi lungo il selciato storico della via Francigena, in località Galleno a Castelfranco di Sotto. La struttura, usurata dal tempo, non era più sicura per chi voleva attraversare il corso d’acqua. Le strutture portanti in legno avevano subito un forte deterioramento, tanto che nella mezzeria di una sponda, la trave portante risultava inflessa.

Per garantire la sicurezza dei passanti, il Comune ha ritenuto necessario procedere alla chiusura e al transennamento del ponte, in modo da renderlo inaccessibile ai non addetti ai lavori. E' prevista una breve deviazione: il percorso alternativo coincide con via Ponticelli, che si può prendere dal bivio con la via vicinale dei Bini.

Al momento sono stati reperiti i preventivi di spesa per il montaggio delle opere provvisionali di messa in sicurezza che permetteranno di effettuare apposite valutazioni per avviare le opere di ripristino del ponte. Nel frattempo sono stati avviati i contatti col Comune di Fucecchio, capofila dell’Aggregazione Toscana Centro Sud della Via Francigena, e quindi referente con la Regione.