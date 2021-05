Peccioli: concluso il triplice intervento sull'acquedotto per 550 metri di nuove tubature

Oltre 550 metri di nuove condotte idriche, più performanti di quelle andate 'in pensione'. Un investimento da 300mila euro, per un triplo intervento avviato nell’agosto 2020 e chiuso nelle settimane scorse, come previsto dal cronoprogramma iniziale. Sono i numeri dell’importante lavoro portato a termine da Acque sulla rete idrica nel comune di Peccioli, per la sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto nelle vie VIII Marzo, Da Vinci e Garibaldi. Un progetto messo a punto da Ingegnerie Toscane, e realizzato dal gestore idrico in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, per proseguire nell’opera di graduale ammodernamento della rete idrica, garantire miglioramenti sensibili nel servizio idrico per un numero significativo di utenze ed eliminare il rischio di perdite su tubazioni vetuste.

Nel dettaglio i lavori in via Garibaldi hanno riguardato il tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Risorgimento e l’intersezione con via di Greta:? qui sono stati sostituiti 200 metri di condotta. In via VIII Marzo l’intervento ha visto la sostituzione di 250 metri di tubazione nel tratto compreso all’incirca tra via Da Vinci e via Mazzini. In via Da Vinci sono stati rinnovati infine circa 110 metri di rete idrica nel tratto a sud di via VIII Marzo. Le condotte idriche prima in funzione erano piuttosto datate, e per questo soggette a frequenti rotture, anche a causa di un repentino deterioramento. Il progetto appena concluso consente ora di sanare in modo definitivo una rilevante porzione di acquedotto, con evidenti benefici per le utenze servite.

Oltre alla drastica riduzione del numero di guasti, grazie al rifacimento di tutti gli allacci d’utenza è possibile raggiungere adesso un sensibile miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità. Nei prossimi mesi, trascorso il tempo necessario all’assestamento del terreno, sarà eseguita anche la riasfaltatura delle strade.