Santa Croce sull'Arno, assembramenti illegali: chiusi e sanzionati due bar

Non rispettavano le norme anticontagio e avevano consentito, invece, la sosta nei pressi del locale favorendo la formazione di assembramenti illegali: per due bar di Santa Croce sull'Arno è scattata la misura della chiusura provvisoria e la sanzione amministrativa. I Carabinieri di San Miniato, durante i controlli effettuati il 25 e il 26 dicembre, hanno riscontrato queste irregolarità.

In uno dei due bar i militari hanno riscontrato la presenza di un assembramento composto da circa 50 persone intente alla consumazione di bevande alcoliche all’interno ed all’esterno dell’esercizio pubblico, fuggite alla vista delle forze dell'ordine. I Carabinieri hanno disposto la chiusura provvisoria di 5 giorni e inoltre hanno elevato una multa di 400 euro. Anche il secondo locale è stato sanzionato con la chiusura provvisoria di 5 giorni dopo aver verificato la presenza di circa 15 persone all’esterno in attesa di entrare. Anche in questo caso il bar è stata multato di 400 euro.