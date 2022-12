Agenti del Nosu in azione in centro: chiuso un bed and breakfast abusivo

Controlli straordinari eseguiti nella serata di sabato 10 dicembre dagli agenti del Nosu e Nucleo Centro Storico della polizia municipale. Osservato speciale il centro storico e le piazze della movida, oltre al lungarno Pacinotti. Proprio sulle spallette è iniziata l’attività con il controllo di una decina di soggetti extracomunitari già noti per reati inerenti gli stupefacenti, alcuni provenienti da Grosseto e Follonica, a Pisa per "fare un giro" a loro dire.

Nel verificare alcune segnalazioni, gli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno scoperto in piazza Garibaldi una struttura ricettiva completamente abusiva, gestita da una persona nota in città per avere in passato condotto diverse altre attività commerciali. Nella struttura, posta in un appartamento con affacci mozzafiato sui lungarni, sono stati rinvenuti alcuni ospiti di nazionalità israeliana che hanno confermato agli agenti il carattere oneroso della loro permanenza nell’alloggio, indicando sia il prezzo pattuito che le modalità di approccio con la titolare, fugando così ogni dubbio circa l’attività intrapresa abusivamente in quel luogo.

Fra l’altro, la presenza degli stranieri non sarebbe stata neppure segnalata alla Questura, come previsto invece dalla vigente normativa. Alla titolare è stata elevata una sanzione da 2000 euro, è stata segnalata all’Autorita’ giudiziaria ed è stata disposta la chiusura della struttura ricettiva abusiva. I controlli sono proseguiti in piazza delle Vettovaglie dove, sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito, il titolare di un minimarket è stato sanzionato con un verbale da 6666 euro. A causa della recidiva reiterata (terzo verbale in poche settimane) l’esercizio verrà proposto per l’applicazione dell’art. 100 Tulps, con chiusura dell’attività per il periodo che deciderà l’Autorita’ di Pubblica Sicurezza.

In piazza Dante, infine, gli agenti del Nosu hanno evitato per un soffio l’ennesima rissa fra minorenni. Decisiva la presenza degli agenti in abiti civili che, notato il focolaio di facinorosi in evidente stato di alterazione, hanno provveduto a controllarli ed allontanarli.