Chiusura del Brennero, i commercianti protestano: "Disagi ulteriori per le nostre attività"

Levata di scudi delle attività che si affacciano sulla strada del Brennero fra Pisa e San Giuliano Terme che rimarrà chiusa fino al 26 gennaio a causa dei lavori di potatura degli alberi lungo la carreggiata. "Ci mancava solo questa - lamentano Nicola Micheletti della Locanda Sant’Agata e Stefano

Buonamici di Zenzero - i lavori sono partiti in esatta coincidenza con gli unici giorni di riapertura per il rientro, speriamo non temporaneo, in zona gialla. Per noi è un disastro, contavamo di poter lavorare un po' in questi giorni. Chiediamo di poter effettuare i lavori quando le attività non possono stare aperte o almeno a svolgere i lavori in orari che non interferiscono con le nostre attività".

I due ristoratori continuano: "E' vero che dalle 18 la strada viene riaperta, ma tenere chiuso tutto il giorno tutto il tratto e non solo la parte interessata dal cantiere, oltre che i pranzi, ci toglie quel minimo di visibilità che è indispensabile per sopravvivere. Dopo mesi di chiusure forzate per lock-down e zone rosse o arancioni, vedere partire i lavori di potatura degli alberi, durante una finestra gialla che ci permette di stare aperti, non so se suona più come una beffa o come una l’ennesima maledizione. Per noi anche poter tenere aperto, pur in mezzo a mille difficoltà, per una settimana di fila anche se con pochi clienti, significa poter tenere vive le aziende".

I lavori sono appaltati da Anas, che è tornata ad essere competente per la manutenzione della Statale 12 e la richiesta che il responsabile CNA Area Pisana Maurizio Bandecchi avanza è che "se non è possibile svolgere in lavori in notturna per motivi di sicurezza, è che si adottino tutte le accortezze per accelerare i lavori in modo da minimizzare i disagi e limitare la chiusura al tratto interessato dal cantiere e non tutta la strada da Pisa a San Giuliano. E su questo punto abbiamo già sollecitato Anas a fare il possibile e speriamo che la richiesta venga accolta".