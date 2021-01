Chiusura Brennero, la replica: "Lavori non di competenza della Provincia"

La competenza dei lavori sulla Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero non è della Provincia di Pisa. E' pronta la risposta dell'ente governato dal presidente Massimiliano Angori a ConfcommercioPisa, che con il suo direttore Federico Pieragnoli, aveva sottolineato come l'intervento di taglio alberi malati in corso in questi giorni danneggi i locali situati lungo la strada, già duramente colpiti dalla pandemia. Nella sua missiva la Provincia di Pisa sottolinea all’associazione di categoria che, "pur nel consueto spirito di collaborazione che la contraddistingue, non può entrare nel merito di tali lavorazioni, in quanto si tratta di interventi su un tratto che è di esclusiva competenza ANAS".

