Bientina, giù la saracinesca per due istituzioni: chiudono Cafè Taobis e Gelateria Lina

Due vere e proprie istituzioni del territorio e del commercio bientinese chiudono per sempre la loro saracinesca, portando con sé una storia privata e tante storie intrecciate con la vita di un secolo del paese. Si tratta del Cafè Tabois e della Gelateria Lina. I titolari della gelateria pasticceria sono stati ricevuti nei giorni scorsi nel palazzo comunale, alla presenza del sindaco Dario Carmassi, per una sentita cerimonia di ringraziamenti.

"La Pasticceria Gelateria Lina è stata meta irrinunciabile di tanti bientinesi e non - ha commentato il primo cittadino - che ha deciso di chiudere l’attività dopo ben 85 anni di onorato servizio e andare in pensione. Per questo il Comune di Bientina ha voluto rendere omaggio con una cerimonia che si è svolta stamattina alla presenza dell’amministrazione e delle associazioni".

"Ci mancheranno molto le delizie di Ernestina e Paolo, accompagnate dai loro sorrisi e dalla loro gentilezza e disponibilità. I nostri migliori auguri e un grandissimo grazie da parte di tutte e tutti noi" ha concluso Carmassi.

Domenica 31 dicembre è anche l'ultimo giorno di attività per il Cafè Tabois, situato in largo Roma. L'attività è iniziata nel lontano 1931. Fu l'allora Armando Orlandi a darne vita, sempre nell'attuale ubicazione. L'attività si caratterizzava inizialmente nell'approvvigionamento e vendita di latte sfuso acquistato direttamente nelle aziende agricole del territorio. Da Armando al figlio Orlando nel 1962, meglio noto come Tabois.

E' per questo motivo che Tabois divenne subito un punto di riferimento per la società. L'attività fu poi ampliata sempre a ridosso degli anni '70 con l'avvio del bar e della pasticceria, fino ad arrivare ai giorni nostri con l'attuale e sempre gradita conduzione da parte di Isalda Puccinelli e sempre sotto l'insegna Tabois. Dopo oltre novant'anni dunque, l'attività in questione, passata per varie epoche, guerra compresa, si avvia alla cessazione.

Al Cafè Tabois vanno indirizzati i più sentiti ringraziamenti per il fatto di aver rappresentato oltre che un'eccellenza di settore, anche un vero e proprio punto di riferimento per le tante generazioni di Bientina e non solo. Sono aziende come il Cafè Tabois a valorizzare i territori e la sua chiusura rappresenta certamente una grossa perdita. Il Cafè Tabois, inoltre, desidera ringraziare tutta la propria clientela, numerosa, che in tutti questi anni ha frequentato l'attività.