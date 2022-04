Il Cup di Cisanello chiude temporaneamente per la riorganizzazione

L'Azienda ospedaliero universitaria pisana comunica che domani venerdì 15 e martedì 19 aprile il Punto CUP di Cisanello (Ingresso Edificio 10) rimarrà chiuso per una riorganizzazione interna dei servizi e, pertanto, non verranno svolte le consuete attività di prenotazione di 1° livello e riscossione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale. Verrà svolta solo l'accettazione e riscossione di prestazioni erogate dalle strutture di Radiodiagnostica I-II e Radiologia interventistica. Si può prenotare comunque tramite call center telefonico (050 995995), oppure online sul sito regionale del Cup.2.0: https://prenota.sanita.toscana.it/ (solo con ricetta dematerializzata) o ancora recandosi all'Edificio 15 del Santa Chiara, nei vari punti Cup fisici e telefonici delle Aziende sanitarie toscane, nelle farmacie convenzionate con l’Azienda usl Toscana nord-ovest, in alcune sedi della Misericordia e della Pubblica Assistenza presenti sul territorio provinciale. Per pagare le prestazioni è invece possibile utilizzare le macchinette automatiche installate nei vari punti dell’ospedale.

Il 20 aprile riaprirà con orario ampliato:



- 7.30-19.30 (dal lunedì al venerdì)- 7.30-13.30 (il sabato)