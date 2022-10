Casa della Salute Volterra, mercoledì 19 ottobre servizi garantiti fino alle 10.30

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, al fine di garantire l’installazione del nuovo sistema di accoglienza nei locali CUP di Volterra e nella sala di attesa dei prelievi ematici, la mattina di mercoledì 19 ottobre 2022 il CUP di Volterra rimarrà aperto fino alle ore 10,30. Dalle 8 alle 10.30 saranno garantiti i prelievi ematici e le consuete attività di sportello.



Il nuovo Totem consentirà il rilascio dei biglietti per i servizi ad accesso diretto e sarà inoltre collegato al sistema Zerocode che partirà lunedì 24 ottobre nella Casa della Salute di Volterra.



Nello scusarsi per il disagio, l'Asl invita gli utenti ad utilizzare i servizi on line messi a disposizione per le pratiche amministrative di sportello tramite email all'indirizzo sportellialtavaldicecina@ uslnordovest.toscana.it mentre a partire dalle ore 10,30 sarà possibile, inoltre, rivolgersi al n. 0588 91600 per eventuali pratiche urgenti.