Avanti i cantieri in Fi-Pi-Li: chiusura e doppio senso di marcia fra Montelupo ed Empoli est

Il cantiere della Fi-Pi-Li, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est, procedono spediti. La fase 1 infatti che avrebbe dovuto concludersi il 29 aprile è già terminata e i lavori, a partire dalle ore 6 dell'11 aprile, entrano nella fase successiva, quella che prevede il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con chiusura della carreggiata direzione Pisa/Livorno.

Durante questa fase sarà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche. Questa fase durerà fino al 30 maggio. "Il cambio di passo impresso dai lavori notturni - ha spiegato Baccelli - sta dando i suoi frutti. La notte le lavorazioni vanno spedite e hanno ridotto non di poco i tempi. A questo punto siamo già nella fase 2 con un anticipo di quasi un mese".

Ecco i provvedimenti in vigore dall ore 6 dell'11 aprile fino al 30 maggio:

- chiusura dello svincolo di Montelupo Fiorentino direzione mare sia in ingresso che in uscita dalle ore 06,00 dell’11 aprile sino a tutto il 30 maggio 2022;

- chiusura dello svincolo di Montelupo Fiorentino direzione Firenze solo in ingresso FI-PI-LI dalle ore 06,00 dell'11 aprile sino a tutto il 30 maggio 2022.

Prima dell'inizio vero e proprio della fase due, ci saranno 4 giorni di lavori solo notturni che serviranno a impostare il cantiere. In questi 4 giorni si lavorerà solo la notte dalle 22 alle 6, dal 7 al 10 aprile.