Viabilità: domenica lungarni chiusi al traffico

Lungarni chiusi domenica 5 marzo per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti Toscana Nord. Lo stabilisce una ordinanza della Polizia municipale. Dalle ore 7.00 fino al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le 21:00, saranno dunque adottati nelle sottoindicate vie i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- LUNGARNO PACINOTTI: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato;

La corsia Nord, nel tratto da piazza Solferino a via S. Maria, sarà regolarmente aperta al traffico veicolare per consentire l’uscita da quest’ultima;

Istituzione senso unico alternato a vista su via San Nicola, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per consentire l’ingresso e l’uscita da piazza Carrara;

- LUNGARNO MEDICEO, tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato;

- PONTE DI MEZZO: istituzione del divieto di transito veicolare.

- Chiusura al traffico veicolare di tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dal mercato;

- Inversione del senso unico di marcia su via Palestro nel tratto da via Cavour a via Verdi con nuova direzione obbligatoria da Ovest a Est e uscita su via Verdi.