Mercato estivo a Marina di Pisa: disposta la chiusura del lungomare

Disposta la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Marina di Pisa per consentire il mercato nel periodo estivo.

Un'ordinanza della Polizia municipale stabilisce infatti che ogni domenica, nel periodo ricompreso dal prossimo 8 maggio fino al 25 settembre incluso, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta in via della Repubblica Pisana (divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta), piazza delle Baleari sul braccetto lato sud, tratto da via Minorca a via della Repubblica Pisana (divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta ambo i lati, eccetto ciclomotori e motocicli). Viene anche istituito il senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al Lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito.