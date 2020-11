Il nuovo Dpcm ferma mostre e musei: slitta De Chirico a Palazzo Blu, chiuse le Mura di Pisa

Il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte limita ancora di più la cultura, prescrivendo la chiusura per mostre e musei. Anche a Pisa dunque da domani, 6 novembre, si ferma quel ramo della cultura rimasto aperto dopo l'ultima stretta dello scorso 25 ottobre.

Palazzo Blu sospende le attività del museo e resterà chiuso fino al 3 dicembre prossimo salvo nuova disposizione. Viene pertanto rinviata l’apertura al pubblico della mostra ‘De Chirico e la Metafisica’ prevista per sabato 7 novembre. Viene sospesa anche la mostra ‘L’ Ultimo Novecento’ aperta al pubblico da sabato scorso così come l’accesso alla collezione permanente e alla dimora storica.

Le attività di Palazzo Blu però non si fermano e proseguiranno in modalità digitale, come già sperimentato durante i mesi del lockdown.



Chiuse anche fino al 3 dicembre, salvo nuove disposizioni, le Mura di Pisa, mentre sono sospese le visite guidate a Sinagoga e cimitero ebraico.