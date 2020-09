Ospedale Cisanello: chiuso il parcheggio C

Il parcheggio C dell’ospedale di Cisanello chiuderà nuovamente (oltreché dal 10 al 13 settembre, per consentire l’installazione della struttura riservata a bagni e servizi), anche venerdì 18 settembre (fino a domenica 20 settembre compresa), per motivi di trasporto eccezionale. Si ricorda comunque che contestualmente saranno disponibili, dal 10 settembre, altri 500 posti auto al parcheggio B2 servito da bus navetta.

Il parcheggio C riaprirà lunedì 21 settembre.

