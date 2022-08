Controlli dei Nas sui parchi acquatici: chiusa una struttura nel pisano

Acqua contaminata da batteri fecali, strutture abusive e altre violazioni di vario genere. Ben dieci parchi acquatici sono stati chiusi in seguito ad un blitz dei carabinieri dei Nas, che, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito una campagna di controlli in tutta Italia tra luglio ed agosto, ispezionando 288 strutture. Fra queste, 83 sono risultate irregolari (pari al 28%) e hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40mila euro.

Tra le strutture chiuse anche un parco acquatico della provincia di Pisa poiché sprovvisto delle procedure sull'autocontrollo e sulla valutazione del rischio, entrambi indispensabili per garantire la corretta conduzione, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutti gli elementi funzionali degli impianti natatori.