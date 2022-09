Ponte sull'Emissario chiuso per la definitiva messa in sicurezza

Entra nel vivo l’intervento di messa in sicurezza sul Ponte dell’Emissario a Vicopisano, e viene pertanto attuata la già programmata chiusura al traffico veicolare della strada SP 25-dir km 0+200 - Vicopisano, a partire dal prossimo 5 settembre. "La chiusura era stata programmata nel mese di agosto, ma a causa di alcuni ritardi dovuti alla congiuntura internazionale, i materiali necessari non sono arrivati in tempo utile. Abbiamo pertanto riprogrammato per questo periodo la chiusura dell'infrastruttura d'accordo con il Comune di Vicopisano - afferma il presidente della Provincia Massimiliano Angori - Sono state eseguiti da giugno ad ora delle prime lavorazioni propedeutiche alla definitiva messa in sicurezza, e sono state avviate le operazioni di rimozione del calcestruzzo ammalorato delle due campate laterali. Inoltre le operazioni sono andate avanti con la rimozione e il ripristino delle parti di calcestruzzo ammalorate, agendo dall’intradosso dell’impalcato. La chiusura si protrarrà per 30 giorni consecutivi, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, a causa dei suddetti ritardi nel reperimento dei materiali e, condizioni meteo permettendo, si lavorerà per ridurre al minimo i disagi. A metà periodo di chiusura faremo il punto della situazione sulle lavorazioni effettuate durante i primi quindici giorni. Mi preme precisare che si tratta di interventi che hanno un valore complessivo di oltre 700mila euro. Con la partecipazione economica del Comune di Vicopisano, grazie ad un investimento di 100mila euro per le passerelle pedonali per l’infrastruttura, si arriva ad un totale di 800mila euro per l’intervento" aggiunge il presidente Angori.

"Continueremo a monitorare la situazione, insieme alla Provincia, costantemente - dice il sindaco Matteo Ferrucci - Ci eravamo accordati nelle scorse settimane con l’ente provinciale per far scattare la chiusura del Ponte, indispensabile per portare a termine la messa in sicurezza dell’infrastruttura, appena possibile, ovvero agli inizi di settembre. Allo stesso tempo, consapevoli dell’imminente riapertura delle scuole il 15 settembre, insieme alla Provincia stessa, che ringraziamo, ci adopereremo per ridurre al minimo i disagi della cittadinanza sia nella tempistica, sia nella individuazione di una valida viabilità alternativa. A metà periodo delle lavorazioni suddette abbiamo concordato di fare un punto della situazione per registrare segnalazioni ed eventuali criticità, anche da parte della cittadinanza". Il percorso viario alternativo sarà disponibile sul sito web www.provincia.pisa.it e sul sito del Comune di Vicopisano www.comune.vicopisano.pi.it