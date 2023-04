Problemi di stabilità: chiusi due ponti sulla SP 48

Dal prossimo 2 maggio due ponti sulla SP 48 saranno chiusi al traffico veicolare per interventi di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa. Nello specifico l'intervento mira al consolidamento di due ponti limitrofi presenti sulla stessa strada SP 48, rispettivamente al km 1+700 ed al km 2+000, ma completamente distinti tra loro dal punto di vista strutturale, nel tratto ricompreso tra Casciana Terme e Chianni. Nei giorni scorsi si è tenuta una apposita riunione tra l’ente provinciale, le amministrazioni comunali di Casciana Terme e Chianni e le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna, Cia Assotir) per comunicare lo stato di avvio dei lavori e confrontarsi sul cronoprogramma degli interventi, con una chiusura prevista ad oggi di circa 6 mesi.

“Nell’ambito delle attività di valutazione speditiva sulla sicurezza dei ponti della Provincia di Pisa, effettuato a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, i ponti in questione sono risultati in non ottimali condizioni di stabilità e di conservazione - sottolinea il presidente della Provincia Massimiliano Angori - a seguito delle rilevazioni furono attuate delle limitazioni di traffico con istituzione di sensi unici alternati, in attesa di poter eseguire gli interventi di ripristino necessari. Nel corso del 2021, per effetto dell’assegnazione di risorse Ministeriali specifici per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade provinciali, la Provincia ha destinato una somma pari a circa € 650.000,00 per il superamento delle criticità dei due ponti. La progettazione è stata conclusa nel maggio 2022, ma a causa del caro materiali derivante dal particolare periodo storico, l’importo lavori necessitava di ulteriori risorse per garantire la copertura finanziaria dell’intervento, in quanto il quadro economico complessivo era lievitato per effetto di maggiori costi materiali a € 806.000,00. Grazie alle ulteriori risorse ministeriali assegnate nel corso del 2022 è stato possibile indire la procedura di gara dei lavori, il cui contratto è stato sottoscritto nel febbraio 2023”.



“Come di consueto l’ente provinciale ha avviato un reciproco dialogo e confronto con le associazioni di categoria e le istituzioni interessate dalla questione per gestire al meglio la situazione - aggiunge Angori - seppure si tratta di lavorazioni funzionali a garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità per gli utenti della strada, inoltre l’ente provinciale tenterà di scorciare i tempi di lavorazione, come chiesto in riunione anche dalle associazioni di categoria e ferme restando la disponibilità della ditta, cercherà di far andare avanti il cantiere anche di sabato”.

“Ringrazio la Provincia di Pisa sia per le operazioni messe a punto per questi interventi di manutenzione alle infrastrutture, sia per il confronto attuato attraverso questo incontro istituzionale - afferma il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini - il disagio maggiore sarà per i pendolari e per gli studenti delle scuole, anche se si tratta del miglior periodo per realizzare gli interventi in quanto in chiusura dell’anno scolastico e approfittando della bella stagione. Confido che si possano ottimizzare ancor di più i tempi della chiusura al traffico veicolare”.

"Bene l'avvio di questo importante intervento ad opera della Provincia - dice il sindaco Mirko Terreni - che contribuisce ad accrescere la fruibilità e la sicurezza del territorio. Ci saranno inevitabili disagi che però con la collaborazione di tutti gli enti saranno ridotti al minimo, chiediamo quindi pazienza ai cittadini e alle cittadine nella convinzione che una volta ultimato questo investimento contribuirà a migliorare il nostro territorio".

Gli interventi previsti

Per il ponte al km 1+700 l’intervento strutturale in progetto è finalizzato in primo luogo alla messa in sicurezza delle strutture murarie pericolanti mediante incatenamento dei due muri andatori opposti nella zona di maggiore altezza lato Chianni, al consolidamento, mediante risarciture ed intonaci armati, della muratura dell’arco in mattoni e del muro di spalla in pietra, 'congelando' la geometria attuale dell’arcata; con l’occasione è prevista la messa in opera di un dispositivo di ritegno all’interno del rilevato lato Chianni, costituito da un cavalletto di micropali, in grado di contrastare future spinte sulla spalla, ed infine ad opere l’adeguamento funzionale al livello del piano viabile aventi anche lo scopo di eliminare le infiltrazioni meteoriche nei rilevati. Per eseguire il consolidamento delle fondazioni è necessario lo svuotamento del rilevato.

Per il ponte al km 2+000 l’intervento strutturale in progetto è finalizzato essenzialmente al ripristino in sicurezza della circolazione stradale da attuare mediante la demolizione del tratto di muro andatorio pericolante, non più ripristinabile nella sua configurazione originaria, e la ricostruzione di un nuovo muro di sostegno in c.a. opportunamente fondato da rivestire con la stessa muratura di pietrame della parete demolita. La stabilità futura del rilavato stradale sarà inoltre migliorata dall’incatenamento al livello del piano stradale, attuato mediante la realizzazione di una nuova soletta di c.a. tra due muri andatori opposti, dal consolidamento delle murature esistenti, attuato mediante risarcitura e stuccatura della volta e dei muri di spalla, ed infine da opere di adeguamento funzionale al livello del piano viabile aventi anche lo scopo di eliminare le infiltrazioni meteoriche nei rilevati.

"La durata della chiusura è prevista per un tempo di circa 6 mesi. È stato condiviso con Comuni e TPL anche l'aspetto relativo all’itinerario alternativo da utilizzare, e sarà posizionata a cura della Provincia la segnaletica di cortesia con indicazione dei percorsi alternativi" aggiunge il consigliere provinciale alla Viabilità e Infrastrutture Giacomo Santi.



Le deviazioni ed i percorsi alternativi nello specifico comprendono:

- per la direzione Casciana Terme – Chianni: dall’intersezione della SP 48 'del Montevaso' con la SP 13 'Del Commercio' in direzione Ponsacco – Pontedera all’intersezione con la strada comunale denominata via dei Fontini in direzione Terricciola e successivamente attraverso la strada comunale via Della Cascina fino all’intersezione con la SP 42 'di Terricciola';

- per la direzione Chianni Casciana Terme e/o Terricciola Casciana Terme: dall’intersezione della SP 48 'del Montevaso' con la SP 42 'di Terricciola' in direzione Terricciola all’intersezione con la strada comunale via Della Cascina in direzione Ponsacco – Pontedera, attraverso la strada comunale denominata via dei Fontini all’intersezione con la SP 13 'del Commercio' in direzione Casciana Terme.

Tutti i dettagli sui percorsi alternativi saranno disponibili anche sul sito web della Provincia di Pisa.

La chiusura completa delle due infrastrutture sulla SP 48 sarà attuata a partire dal 2 maggio 2023.