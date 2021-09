Vaccinazioni, sabato salta l'apertura serala dell'hub di Ospedaletto

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per ragioni organizzative, sabato prossimo, 11 settembre, non sarà effettuata l’apertura serale dell’hub vaccinale di via Bellatalla a Ospedaletto.

Pertanto, tutti i cittadini che avevano prenotato la propria dose di vaccino con un appuntamento fissato tra le ore 20 e le ore 24 di sabato 11 settembre sono stati ricontattati dal call center e il loro appuntamento ricollocato all’interno del normale orario di apertura dell’hub.

A tutti i cittadini interessati è stato inoltre inviato un sms di avviso al numero di telefono indicato al momento della prenotazione.

L’Asl ricorda che è comunque sempre possibile vaccinarsi ad ingresso libero recandosi all’hub di Ospedaletto nel consueto orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30.