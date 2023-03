Pontedera: dopo tre anni chiude il servizio 'drive through' per i tamponi covid

A partire da sabato prossimo, 25 marzo, a distanza di tre anni dall’apertura, chiuderà il servizio tamponi 'drive through' di Pontedera. Il 'drive through' fu aperto nell’aprile 2020, nel pieno dell’emergenza pandemica, per dare risposta alla crescente richiesta di tamponi. A Pontedera il servizio ha avuto tre sedi: alla tenda nel parcheggio presso il Dipartimento di prevenzione (Palazzo blu), al parcheggio sotterraneo della stesso, fino all’attuale sede in via Olivetti. Dalla sua apertura, il servizio è stato organizzato e gestito dal dottor Emiliano Carlotti, che, nei tre anni di attivazione, ha coordinato decine di infermieri e operatori socio sanitari che si sono succeduti nel servizio, ai quali vanno i ringraziamenti dell’Azienda accompagnati dal ringraziamento anche verso tutti gli altri operatori che a qualsiasi titolo hanno contribuito al funzionamento di questa complessa macchina organizzativa.

L’orario di apertura del servizio è stato modulato al variare dell’andamento pandemico e alle esigenze del territorio, arrivando, nei momenti di maggiore attività, a garantire persino 18 ore di apertura (dalle 7 del mattino alle una di notte). Sul servizio tamponi 'drive through' di Pontedera si è centralizzata tutta l’attività di monitoraggio Covid della Valdera, seguita dalla responsabile della Zona distretto, Patrizia Salvadori, in collaborazione con il responsabile del Servizio d’igiene, Piero Cibeca, e con il dirigente del Servizio infermieristico, Andrea Lenzini, poi sostituito (per passaggio a superiori incarichi) da Davide Traballoni.

Ciò ha permesso di dare risposta con puntualità, professionalità e tempestività a tutte le numerose esigenze del territorio: dai tamponi domiciliari, al monitoraggio nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e di accoglienza, dallo screening di massa nei comuni colpiti da eventi di potenziale contagio, al monitoraggio scolastico. La chiusura del 'drive through' non significa la fine del servizio tamponi Covid. Da lunedì 27 marzo, infatti, a Pontedera i tamponi saranno effettuati all’ospedale 'Lotti', all’ambulatorio 1 del servizio di Preospedalizzazione (prima stanza a sinistra dopo l’ingresso), posto al terzo piano del padiglione C (sopra il Pronto Soccorso). Il servizio sarà attivo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 12.