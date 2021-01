Calci, la Strada provinciale 'del Monte Serra' chiude al traffico fino all'11 gennaio

Troppi curiosi e troppo alto il rischio di incidenti e disagi ulteriori a quelli già provocati dal fitto manto di neve che copre il monte e le sue strade. Così la Provincia di Pisa, su richiesta dei Comuni di Calci e Buti, ha disposto la chiusura della Strada provinciale 56, detta anche 'del Monte Serra', dalle 18 di venerdì 8 gennaio fino alle 23.59 di lunedì 11 gennaio.

La decisione è stata presa anche in considerazione delle previsioni meteo della giornata di domenica 10 gennaio con possibile emissione di bollettino di criticità allerta meteo per neve e ghiaccio nella nostra zona.

L’accesso è pertanto interdetto a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei seguenti utenti: mezzi delle forze di polizia, di protezione civile, di emergenza, di AIB, per la gestione del PAFR, mezzi dei residenti lungo la Via Provinciale del Monte Serra e dei proprietari e conduttori di terreni ivi ricadenti, mezzi dei proprietari e gestori di strutture che debbano recarvisi per la verifica o manutenzione della funzionalità delle medesime, mezzi di proprietari, gestori e clienti delle attività legate alle lavorazioni consentite ivi comprese le attività enogastronomiche nel rispetto delle normative vigenti, mezzi per l’attività venatoria così come consentita dai dispositivi vigenti contenuti nei DPCM e nelle ordinanze regionali, e comunque i mezzi di coloro che abbiano una motivazione consentita da DPCM ed ordinanze regionali vigenti.

"Ringrazio la Prefettura che ci ha supportato in questi giorni garantendo controlli - commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - e la Provincia di Pisa che ha subito accolto la nostra richiesta emettendo questa ordinanza. Mi chiedo come mai si debba sempre ricorrere a divieti quando basterebbe il buon senso delle persone e il rispetto delle regole".