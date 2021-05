Calcinaia, taglio degli alberi e un veicolo fuori strada: chiusa la SR 439

Il Comune di Calcinaia informa che per un taglio urgente che riguarda gli alberi posizionati lungo la SR439 e a causa di un camion che è uscito fuori strada, Anas ha comunicato la necessità di chiudere al transito veicolare il tratto della Strada Regionale 439 che va dalla 'Rotatoria di Montecchio' alla 'Rotatoria prima del ponte alla navetta', quella che porta al cavalcavia per raggiungere Pontedera.

La strada riaprirà alle 17.30 se l’intervento di rimozione del tir sarà completato. Nel frattempo l'amministrazione comunale consiglia a tutti gli automobilisti come mobilità alternativa in direzione Pontedera e da Pontedera in direzione Calcinaia il passaggio attraverso il ponte di via Giovanni XXIII.