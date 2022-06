Un mezzo pesante perde il carico: chiuso un tratto della Vicarese

Traffico in titl, code e disagi per gli automobilisti e tutti quelli martedì 28 giugno che si sono trovati a percorrere la SP2 Vicarese nei pressi di Caprona. Un mezzo pesante infatti ha perso il carico di vernice bianca da imbiancatura, lasciando sulla carreggiata una scia di tinta pericolosa per l'incolumità dei mezzi e di chi vi viaggia a bordo. Per favorire l'intervento degli operatori addetti alla pulizia e al ripristino del manto stradale, il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Queste le modifiche alla viabilità adottate:

- per chi viene da Uliveto verso Calci: deviazione sulla SP24 direzione Calci o per Campo sulla via Toniolo;



- per chi viene da Mezzana: deviazione verso la Gabella su via Calcesana.La strada sarà riaperta al traffico al termine dell'intervento di bonifica