Il Museo Archeologico di Peccioli chiude temporaneamente per rifarsi il look

Per lavori di ristrutturazione e riallestimento, da sabato 11 febbraio il Museo Archeologico di Peccioli rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico. Per garantire la tutela del patrimonio e a seguito dell’ottenimento del riconoscimento di museo di rilevanza regionale (ottenuto il 26 aprile 2022) e quello di rilevanza nazionale (ottenuto il 3 maggio 2022) il Museo Archeologico di Peccioli avrà un nuovo allestimento e ospiterà nuovi reperti provenienti dallo scavo di Santa Mustiola a Ghizzano.

Gli oggetti di notevole fattura artistica appartenenti a ricchi corredi funerari del Trecento, alcuni dei quali rappresentano elementi di unicità a livello nazionale, andranno ad affiancare la già nota Cintura di Isadora in una nuova atmosfera espositiva. Saranno esposti anelli, bracciali, bottoni, orecchini e pendenti che racconteranno la storia delle genti che abitavano il territorio pecciolese nel medioevo, facendo ammirare la moda e lo sfarzo delle donne dell’epoca con ricostruzioni e riproduzioni didattiche.

Non mancherà lo spazio dedicato ai sempre più numerosi reperti di età longobarda provenienti dal sito di Santa Mustiola, con alcuni esempi di corredi femminili e maschili appartenuti agli abitanti del piccolo insediamento che, assieme a tutto il sistema militare organizzato dal Ducato di Lucca, conquisterà la città di Volterra nei primi anni del 7° secolo d.C.

Ed infine, spazio anche agli oggetti di età romana, con alcune ceramiche di notevole importanza provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo e che mostrano come l’insediamento qui presente, di cui fa parte la cisterna per la raccolta dell’acqua ancora oggi visibile, fosse un contesto di rilevante importanza economica nel 1° e 2° secolo d.C. Grazie a questi nuovi allestimenti, il museo si arricchirà, quindi, di nuovi reperti e di testimonianze inedite di altissimo valore, confermandosi a tutti gli effetti uno spazio culturale di riferimento per scoprire la ricca storia del nostro territorio.