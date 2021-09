Marina di Pisa: prorogata la chiusura al traffico del lungomare

Il Comune di Pisa ha prorogato fino a domenica 19 settembre l’ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Marina di Pisa. La scadenza del provvedimento era inizialmente prevista per mercoledì 15 settembre. Restano quindi in vigore fino a domenica 19 le seguenti modifiche, valide nei tratti stradali di via della Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, via Tullio Crosio e piazza Baleari:

- divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, nel weekend dalle ore 18.30 del sabato alle 1.00 del lunedì successivo;

- divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coattiva, dalle ore 18.30 alle ore 1.00, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì.

- rimane consentito il transito dei velocipedi e veicoli assimilati (monopattini) sulla 'pista ciclabile' presente all’interno della zona interclusa.

- sono consentite il transito e la sosta sulle strade laterali fino all’intersezione con la zona interclusa al traffico.