Marina di Pisa: torna la chiusura al traffico estiva del lungomare

È stata pubblicata l’ordinanza della Polizia municipale di Pisa che dispone la chiusura al traffico del lungomare di Marina di Pisa nel periodo estivo per tutte le sere dalle 18.30 in poi e per le giornate di domenica. Il provvedimento parte da venerdì 14 giugno e resterà in vigore fino al 16 settembre.

L’ordinanza della Polizia municipale prevede nello specifico l’adozione dei seguenti provvedimenti in questi tratti stradali: via Padre Agostino da Montefeltro; piazza Sardegna lato mare; via Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato sud, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana; piazza Baleari, braccetto lato nord, tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio; via Tullio Crosio, tratto compreso tra il braccetto lato nord di piazza Baleari e piazza Viviani; piazza Viviani lato mare e via Tullio Crosio, tratto compreso tra piazza Viviani fino a strada fondo chiuso

- divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta, dalle ore 18,30 del sabato alle 01,00 del lunedì successivo;

- divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta di tutti i veicoli con rimozione coatta, dalle ore 18,30 alle 01,00 del giorno successivo nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

- rimane consentito, purché 'a passo d’uomo', il transito dei velocipedi e veicoli assimilati (monopattini) sulla ciclabile presente all’interno della zona interclusa;

- rimane consentito il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nell’immissione (“braccetto”) sud di piazza Baleari negli stalli esistenti;

- doppio senso di circolazione sulle strade laterali che intersecano il Lungomare di Marina di Pisa.

In caso di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, dovuta ad avverse condizioni meteo, non verrà effettuata la chiusura del Lungomare.