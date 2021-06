Prolungato l'orario del mercato di Marina: lungomare chiuso al traffico fino alle 23

Il mercato di Marina di Pisa allunga l’orario di apertura. Domenica 6 giugno sul lungomare i banchi saranno infatti aperti fino alle 18.30.

Per consentire il prolungamento dell’orario di apertura il Comune di Pisa ha adottato un’ordinanza che prevede, per domenica 6 giugno, la proroga fino alle 23 del divieto di circolazione e di sosta con rimozione coattiva sul Lungomare di Marina di Pisa (via della Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, comprese le porzioni di piazza Gorgona e di piazza Sardegna).

Per permettere le operazioni di pulizia automatica delle strade interessate, la vendita nell’ambito del mercato dovrà cessare entro le ore 18.30 ed entro le ore 19.30 l’area dovrà risultare completamente sgombra da veicoli e/o attrezzature.