Lunedì 10 luglio via Garibaldi resterà chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 e per tutto il resto della giornata. La misura è necessaria per consentire ad Acque Spa i lavori per un nuovo allaccio fognario. Il tratto interessato, in cui verrà istituito anche il divieto di sosta, è quello tra l’arco delle mura (Porta Calcesana) e il civico n. 77.

Il provvedimento comporterà l'obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Gioberti, di svolta a sinistra per chi arriva da via Donadoni contestualmente saranno obbligati a svoltare a destra anche coloro che percorrono via Garibaldi una volta arrivati all'intersezione con via Canavari.