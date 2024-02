Viabilità: dal 26 febbraio al 1° marzo chiuso al traffico vicolo del Moro

Rimarrà chiuso al traffico veicolare e verrà istituito il divieto di sosta dal 26 febbraio al primo marzo nell'orario 8.00-17.00 vicolo del Moro al fine di consentire il posizionamento di una piattaforma elevatrice necessaria all’esecuzione di lavori riguardanti il trasloco degli uffici comunali.

Di conseguenza per chi arriva da via San Martino sarà necessario svoltare a destra in via Flaminio dal Borgo attraversando piazza San Sepolcro o in alternativa svoltare successivamente in via Mossotti.