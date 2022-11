Calci, spallette danneggiate sul ponte del Guidoni: chiusa via Calcesana

Nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 dicembre, in orario 9-17, via Calcesana a Calci resterà chiusa al traffico per procedere con la messa in sicurezza delle spallette del ponte del Guidoni, risultate danneggiate nel tempo con un recente aggravamento. I lavori alle spallette, improcrastinabili, sono stati richiesti dai Vigili del fuoco a seguito di sopralluogo, dal quale non sono comunque emerse criticità strutturali al ponte.

Nonostante la titolarità e quindi le competenze sul ponte non siano chiare, dell'intervento si occuperà il Comune di Calci. Il quale, per limitare al minimo i disagi, ha programmato il cantiere per il fine settimana e per un solo giorno lavorativo, nonché in orari che possano garantire il transito per i trasferimenti casa-scuola e casa-lavoro da e verso Pisa. Non solo, ma nella stessa strada, più a monte, verrà anche svolto il lavoro di manutenzione dei platani così da non dover chiudere un'altra volta quel delicato tratto viario. Via Calcesana infatti è una strada comunale molto trafficata poichè consente l'entrata e l'uscita dalla Valgraziosa, collegando la Sp2 Vicarese e la Sp 30 del Lungomonte Pisano all'altezza dell'abitato de La Gabella. Ovviamente dal divieto sono esclusi (e quindi potranno transitare regolarmente) i bus del servizio di linea ed eventuali mezzi di soccorso o emergenza.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti, informando il Consiglio comunale, ha ricordato che il ponte del Guidoni si trova su via Calcesana, in prossimità dell'intersezione con la Sp2 Vicarese ed esattamente al confine tra i Comuni di Calci e San Giuliano Terme. Ma l'infrastruttura, allo stato attuale, non risulta iscritta al patrimonio di nessuno dei due enti e tanto meno a quello della Provincia.

"La questione - ha spiegato Ghimenti - è stata affrontata con una conferenza dei servizi, e come Comune di Calci abbiamo chiesto alla Prefettura di convocare una riunione, per arrivare quanto prima ad attribuire le competenze sul ponte. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto alla Provincia di valutare l'istituzione del divieto di svolta in via Calcesana per i mezzi pesanti che percorrono la Vicarese provenendo da Caprona. Questo perché i continui danneggiamenti alle spallette del ponte del Guidoni sono per lo più attribuibili a questa manovra compiuta dai camion. Attendiamo la convocazione della riunione da parte della Prefettura e le decisioni della Provincia per contribuire a migliorare la situazione".

"Il Comune di Calci - ha concluso il primo cittadino - ha deciso di intervenire direttamente e con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza sul ponte, in attesa che siano attribuite, ci auguriamo quanto prima, le competenze sull'infrastruttura. L'intervento ha un costo accessibile, intorno ai 3.000 euro, ma ovviamente, è svolto fatta salva la rivalsa nei confronti di chi dovesse risultare titolare o con-titolare della responsabilità di intervenire. Non mancherà qualche disagio e, per questo, invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni per la viabilità alternativa, che verrà segnalata con la cartellonistica, posizionata grazie anche alla collaborazione dei Comuni vicini".