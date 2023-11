Viabilità: chiuso un tratto di via Garibaldi

Resterà chiuso dal 13 al 24 novembre un tratto di via Garibaldi a Pisa per permettere ad Acque spa l’esecuzione di lavori riguardanti un nuovo allaccio fognario. Il tratto interessato è quello che inizia all'altezza del civico 39, dopo la porta Calcesana e in direzione di via Santa Marta, dove dalle ore 08.00 del 13 novembre alle ore 18.00 del 24 novembre saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta:

- via Garibaldi altezza civico 39: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta

- via Gioberti all'intersezione con via Garibaldi: obbligo di svolta a destra

- via Donadoni all'intersezione con via Garibaldi: obbligo di svolta a sinistra

- via Garibaldi all'intersezione con via Canavari: obbligo di svolta a destra (eccetto residenti fino all’Arco delle mura e diretti attività commerciali)

- via Garibaldi tratto compreso tra il civico 39 e l'intersezione con via Gioberti: istituzione del senso unico alternato a vista, per i soli veicoli dei residenti e diretti attività commerciali

- via Garibaldi altezza civico 58: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per consentire il transito veicolare, interruzione della pista ciclabile, divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere con apposizione di segnaletica 'transito pedoni sul lato opposto' con obbligo di impiego di movieri a terra per la gestione del transito pedonale e veicolare e restringimento di carreggiata.