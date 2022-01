Riglione: lunedì chiusa al traffico via Gemignani

Il Comune di Pisa ha disposto per lunedì 31 gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, le seguenti modifiche alla sosta e alla viabilità in via Gemignani, a Riglione, per consentire lavori di nuovi allacciamenti idrici da parte di Acque Spa:

- Via R. Gemignani, tratto compreso tra via Fiorentina e via Piastroni: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare.