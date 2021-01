Abbattimento alberi malati: chiusa via Lucchese

A partire dal 19 gennaio si spostano all’interno del territorio del Comune di Pisa i lavori di Anas per la potatura e l'abbattimento di alcuni platani colpiti da cancro colorato lungo la Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero. L’intervento riguarderà le piante dal chilometro 4+365 al km 3+219.

Modifiche al traffico e viabilità alternativa

Per consentire i lavori l’amministrazione comunale ha adottato le seguenti misure che saranno in vigore dal 19 gennaio fino al termine dell’intervento, previsto il 26 gennaio, dalle ore 07.00 alle ore 18.00:

- Via Lucchese, dalla rotonda Martiri delle Foibe al km 3+219 - Chiusura al traffico veicolare, eccetto: residenti, diretti alle attività commerciali ed economiche in genere, officina meccanica, autolavaggio, diretti al parcheggio mercato Paparelli, diretti in via Chiarugi e frontisti. Ingresso consentito dalla parte della rotonda Martiri delle Foibe;

- Apposizione di segnaletica provvisoria di indicazione tra la rotatoria Martiri delle Foibe e via Paparelli: deviazione per Lucca a dritto e divieto di transito direzione nord per via Lucchese;

- Apposizione di barriere direzionali all’intersezione Rotatoria Martiri delle Foibe - Via Lucchese verso Nord, segnaletica di divieto di transito con indicazione delle eccezioni soprariportate;

- Apposizione di segnaletica di obbligo a sinistra su via Lucchese intersezione con Via Chiarugi, verso quest’ultima, eccetto residenti e attività economiche fino all’area cantiere al km 3+219.

E’ stata quindi predisposta una viabilità alternativa lungo via Paparelli, via Gandhi, via Pontecorvo e via Puccini.