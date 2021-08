"Via Maiorca chiusa senza preavviso per il concerto di Tozzi": monta la protesta dei commercianti

Commercianti e residenti di via Maiorca sul piede di guerra per la chiusura della strada, e di alcune sue traverse, decisa dalle 18 di ieri, sabato 7 agosto, nel tratto tra via Don Mander e piazza Baleari. Una chiusura, come ha spiegato l’assessore Paolo Pesciatini ai commercianti, necessaria per non creare problemi al concerto di Umberto Tozzi. “Peccato che di questa decisione dell’amministrazione comunale nessuno fosse al corrente - dicono il presidente Confesercenti Litorale Alessandro Cordoni e la presidente del Ccn di Marina Simona Rindi - abbiamo visto arrivare i vigili alle 18 con le transenne, tra l’altro senza che si potesse verificare l’ordinanza di chiusura. Hanno bloccato il tratto finale di via Maiorca. A questo punto è stato il caos visto che c’erano auto parcheggiate nella strada chiusa al traffico, attività aperte che si sono viste all’improvviso fermare il traffico, così come i residenti”. Rindi e Cordoni non nascondono il loro disappunto per il metodo utilizzato, oltre che per il merito della decisione.





“Forse l’assessore Pesciatini quando organizza le sue conferenze stampa dovrebbe pensare che Marenia è nata per promuovere il litorale e le attività commerciali e non come passerella per gli assessori di turno. Quindi doveva pensare alle conseguenze, e mettere in campo tutte le soluzioni necessarie in tempo utile, di una chiusura improvvisa di via Maiorca. Che, tra l’altro, alle attività commercialicompreso bar e ristoranti che avevano prenotazioni, senza dimenticare il traffico di ritorno dal mare in un sabato di agosto. Ci chiediamo inoltre - insistono - a cosa sia servita l’assemblea pubblica nella quale l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria hanno parlato proprio di via Maiorca, giungendo alla conclusione condivisa dal sindaco sull’impossibilità di una chiusura”.Dura la conclusione di Confesercenti e Ccn: “Adesso si parla di protrarre la chiusura alle 18 fino al 12 agosto. Se così fosse l’assessore Pesciatini deve venire a Marina e comunicarlo di persona, spiegandone i motivi e soprattutto cercando soluzioni alternative. Gli ricordiamo che in questa vicenda commercianti e residenti sono dalla stessa parte”.