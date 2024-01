Lavori alla rete idrica: chiusa via Mazzini

Il Comune di Pisa ha adottato dei provvedimenti temporanei al traffico e alla sosta per consentire ad Acque Spa di realizzare una serie di lavori di allacciamento idrico e fognario.

Da sabato 27 gennaio a venerdì 2 febbraio chiude al transito veicolare, salvo mezzi di soccorso, via Mazzini, da via La Maddalena. Sempre in via Mazzini, civico 37, disposto il divieto di sosta con rimozione coatta sul luogo dell’intervento e il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere.

Dalle ore 08.00 di lunedì 29 gennaio alle ore 20.00 di venerdì 02 febbraio è stata disposta la chiusura al transito veicolare di via S. Ansano e la rimozione coatta su ambo i lati nell’area interessata dall’intervento; è inoltre istituito il senso unico alternato a vista per garantire il transito ai residenti per raggiungere le proprietà private. Negli stessi giorni è istituito con orario 00:00/24:00 il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Bianchi e via S. Ansano.