Viabilità: martedì chiusa al traffico via Mazzini

Domani, martedì 9 aprile, chiude al traffico veicolare via Mazzini, all’altezza del civico 61, in corrispondenza dell’ingresso della 'Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo'. Per consentire una serie di operazioni di movimentazione di materiali, il Comune di Pisa ha infatti disposto i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta validi dalle ore 8 alle ore 18 di martedì 9 aprile:

- Via Mazzini altezza civ.61: chiusura al transito veicolare ad eccezione dei veicoli adibiti all’intervento;

- Via Mazzini tratto dal civ.61 a Via La Maddalena: istituzione del senso unico alternato a vista per i soli veicoli dei residenti e diretti alle attività commerciali;

- Via Alberto Mario intersezione Via Mazzini: obbligo di svolta a sinistra.