Ripafratta: chiusa la viabilità sulla SP30

Giovedì 26 ottobre dalle 10 alle 11 sarà chiusa alla circolazione la SP 30 direzione via di Ripafratta per una prova tecnica a cura della Provincia di Pisa. La circolazione sarà, dunque, interdetta ad esclusione dei mezzi di soccorso e di servizio all’esecuzione prova targoni, e nello specifico sarà attivata la chiusura Varco 'Acquedotti' dell’argine del fiume Serchio, della SP 30 Direzione 'Via Di Ripafratta'.

Il presidio durante la chiusura all’intersezione con la SP 30 'Del Lungomonte Pisano' sarà garantito dalla Polizia Municipale di Vecchiano e all’intersezione con la SRT 12 'Abetone – Brennero' sarà svolto dalla Polizia Municipale di San Giuliano Terme.