Chiusura della viabilità della SP via di Ripafratta dal 5 al 9 dicembre

Chiusura temporanea dal pomeriggio di lunedì 5 dicembre della SP 'Via Di Ripafratta', dall’intersezione con la SRT 12 'Dell’Abetone e del Brennero' alla fine del ponte sul fiume Serchio in direzione della SP 30 'Lungomonte'. La chiusura si protrarrà dal pomeriggio del 5/12 al 9/12/2022, nelle fasce orarie dalle ore 8.30 alle ore 17, per l’esecuzione di indagini tecniche sul ponte del fiume Serchio e del canale Ozzeri, e sarà opportunamente segnalata su strada da apposita segnaletica.

"La valutazione dello stato di consistenza dei due ponti esistenti lungo il tratto a scavalco rispettivamente del canale Ozzeri e del Fiume Serchio richiede interventi urgenti di manutenzione straordinaria, da definire sulla base dei risultati delle indagini tecniche sui materiali e componenti delle due opere d’arte, e le modifiche alla viabilità sono necessarie per eseguire tali indagini", afferma il presidente della Provincia di Pisa e sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

Analoghe modifiche alla viabilità si ripeteranno da lunedì 12 dicembre, quando la SP 'Via Di Ripafratta' sarà nuovamente chiusa al traffico veicolare e pedonale, il giorno di lunedì 12/12/2022 dalle ore 8.30 alle ore 17 per l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale.

Intanto ha preso il via la progettazione per il Ponte di Ripafratta a cura sempre della Provincia di Pisa. "La progettazione per Ripafratta è stata avviata il 28 settembre scorso", aggiunge il Presidente Angori. "E' stato definito il piano delle indagini necessarie ed a breve si prevede di avviarle. Poi ci sarà la conferenza dei servizi: la struttura tecnica provinciale conta di poter avviare i lavori sull'infrastruttura sin dalla prossima estate".

"Sin da subito come Comune di Vecchiano e Comune di San Giuliano Terme - afferma il sindaco di San Giliano Terme Sergio Di Mario - ci siamo fatti carico della questione inerente il ponte di Ripafratta, dopo che questo, nel marzo 2017, era stato oggetto di un incidente mortale. Abbiamo stipulato subito un apposito protocollo con l'Università di Pisa per monitorarne la tenuta e la capacità di carico attraverso controlli periodici che inizialmente abbiamo finanziato come enti comunali. Poi, ci siamo adoperati per rintracciare la proprietà dell'infrastruttura: dal momento che questa non è stata rintracciata, abbiamo fatto istanza alla Provincia di Pisa di prendere in carico la strada su cui insiste il Ponte, e dunque la stessa infrastruttura, percorso istituzionale che si è concluso nel luglio scorso".

"Adesso - prosegue come consigliere provinciale - come ente provinciale, siamo in fase di progettazione per la effettiva messa in sicurezza di questa opera strategica, non solo per i Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, ma anche come cerniera di collegamento tra le province di Pisa e Lucca; i lavori di prossima partenza sono attesi da entrambe le comunità per andare a risolvere un problema che a lungo ha rappresentato un vuoto burocratico, ma che i nostri Enti, Comuni e Provincia in primis, hanno sempre affrontato con estremo senso di responsabilità anche in mancanza di un proprietario giuridicamente riconosciuto".