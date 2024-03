Chiusura viale Gramsci: cambia il percorso dell'autobus

A Pisa, per la necessità di svolgere lavori di riqualificazione del manto stradale, verranno attuati alcuni provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura al traffico veicolare di via Gramsci e della rotatoria fronte piazza Vittorio Emanuele, il senso unico di viale Bonaini in direzione piazza Guerrazzi e l’inversione del senso di marcia di via Queirolo in Pisa. Pertanto, Autolinee Toscane informa che, per questi motivi, da lunedì 18 marzo e fino al ripristino della regolare viabilità (data prevista 22/03/2024), vi saranno modifiche di percorso per alcune linee bus tpl.

Linee 1+, 3+, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 12, 21, 22 'tratta VIA BATTISTI → STAZIONE': percorso regolare su via Battisti fino alla rotatoria di intersezione con via Gramsci, prosecuzione su via Battisti, destra via Puccini, Stazione.

Inoltre, viene istituita una fermata provvisoria su via Puccini quale capolinea delle linee: Linea 3+ (direzione San Giusto); Linea 5 (direzione Putignano); Linea 21 (direzione San Giusto).