'Fuori tutto' al Videostore: "Il negozio chiude dopo 24 anni di attività"

Il tempo passa, e con lui cambiano abitudini e passioni. Se di mezzo ci si mettono anche le comodità della connessione internet disponibile tutti i giorni, a qualsiasi ora, e le difficoltà provocate da una pandemia tanto inaspettata quanto dura, l'evoluzione dei gusti e dei comportamenti subisce un'accelerazione che rischia di travolgere attività commerciali legate ad altri ritmi e a epoche, per il momento, superate. E' il caso del Videostore di via Matteucci, a Cisanello, dal 1997 punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, filmografia e tanto altro.

Aperto nel dicembre del 1997 da Alberto Paolini e la moglie Silvia, nel 2010 è stato rilevato da Gherardo Cassuola, all'epoca appena 22enne. "In quel momento trasformai la mia grande passione in lavoro. Non potevo desiderare di meglio" racconta Gherardo con un pizzico di nostalgia. "Ero consapevole dei rischi che mi stavo assumendo, perché quella dei film a noleggio era già una nicchia di mercato - continua - con il tempo ho cercato di diversificare l'offerta del negozio, proponendo ad esempio anche snack da consumare durante la visione dei Dvd. Il volume degli affari però è andato sempre più scemando, fino al comparire della pandemia che ha dato la mazzata finale all'attività".

Da qui la decisione di chiudere "un capitolo importantissimo della mia vita. Il 31 dicembre l'attività cesserà. Fino a quel momento è attivo il 'Fuori tutto': tutto il materiale in negozio è in vendita a 1 e 2 euro" spiega Gherardo. "Rimarrò aperto tutti i giorni, anche durante le festività natalizie, per favorire l'afflusso di tutte le persone che vorranno farsi o fare un regalo". Chiude il Videostore, "ma rimangono le amicizie profonde e le belle conoscenze che ho costruito negli undici anni di lavoro a stretto contatto con la clientela" sottolinea Gherardo. Che cerca anche di dare una spiegazione alla crisi che sta vivendo questo settore di mercato: "La connessione a internet a portata di tutti ha consentito lo sviluppo di piattaforme digitali sulle quali è possibile reperire ogni tipo di film o serie. In questo modo le giovani generazioni hanno perso il gusto di noleggiare un Dvd per guardarlo in gruppo a casa di un amico, e anche le famiglie prediligono sempre più questa nuova forma di intrattenimento. Credo che rientri nella normale evoluzione del commercio: le attività al dettaglio sono sempre più in crisi al giorno d'oggi".