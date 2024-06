La salvaguardia del bene comune passa attraverso i ragazzi. E con questa logica ritorna, anche per il 2024, il progetto 'Ci sto a fare fatica', che coinvolgerà, a luglio, due gruppi di una ventina di giovani pontederesi (dai 13 ai 19 anni, di scuole medie e superiori), che svolgeranno una serie di attività in luoghi pubblici. L'iniziativa, di carattere nazionale, nell'ambito di un percorso che coinvolge molti territori, è promossa, a livello locale, da Arnera e sostenuta dall'Unione Valdera e dal Comune di Pontedera.

Un'esperienza formativa, svolta assieme ai tutor, che si articolerà a Pontedera in due periodi: il primo tra 8 e 12 luglio, il secondo tra il 15 e il 19, con dieci ragazzi ciascuno. Alla fine della settimana il lavoro svolto sarà anche premiato con un 'Buono fatica' di 50 euro da spendere per le attività quotidiane. La soddisfazione vera dei ragazzi, è l'obiettivo, sarà quella di vedere come una azione quotidiana, svolta su un bene pubblico, in maniera aggregata, porti, alla fine, ad un risultato condiviso che rende la città e i propri spazi ancora più belli e fruibili.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.cistoafarefatica.it e per avere qualsiasi tipo di chiarimento è possibile inviare una mail a cisto@arnera.net. "Si tratta di una grande azione collettiva di cura dei beni comuni - si legge nel volantino - di cittadinanza attiva e di valorizzazione del tempo estivo dei ragazzi e delle ragazze".