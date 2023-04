Ciclista trovato senza vita lungo la strada a Bientina

Tragedia stamani, 2 aprile, a Bientina. In località Quattro Strade, nel comune di Bientina, i soccorritori del 118 sono intervenuti intorno alle ore 11.30 per la segnalazione di un ciclista trovato a terra. Dopo un primo intervento dell'ambulanza, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un 62enne della provincia di Lucca. E' probabile che possa essersi trattato di un malore.