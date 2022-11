Ambiente: al via ciclo di incontri sulla biodiversità urbana

Prenderà il via domani, venerdì 25 novembre, il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Pisa dal tema 'Biodiversità urbana: la città come rifugio e habitat di molte specie animali e vegetali'. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento posti. "Le città costituiscono per gli animali selvatici - dichiara l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - aree profondamente diverse rispetto all’ambiente naturale in cui vivono solitamente, eppure la fauna selvatica a volte sceglie spontaneamente di abitarvi. Le città offrono, infatti, temperature un po’ meno rigide durante l’inverno e, soprattutto, mettono al riparo gli animali selvatici dall’attività venatoria".

"Naturalmente, questi ambienti espongono gli animali anche a pericoli: la presenza del traffico, i fili elettrici, la coabitazione con l’uomo, solo per dirne alcuni. Il cosiddetto 'inurbamento' della fauna selvatica non è poi sempre spontaneo, può essere anche passivo, cioè avvenire quando gli animali sono costretti a trasferirsi in città poiché la campagna e le aree incolte in cui vivono vengono fagocitate dall’espansione dell’area urbana adiacente. In entrambi i casi gli animali selvatici modificano i propri comportamenti in modo da adattarsi il più possibile alle nuove condizioni incontrate. Conoscere quali specie selvatiche sono presenti in una città fornisce quindi indicazioni utili non solo per la loro conservazione, ma anche per una migliore gestione dell’ambiente urbano. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare e promuovere questo ciclo di incontri e perché riteniamo siano così importanti a livello di sensibilizzazione della comunità pisana".

Questi gli appuntamenti in programma:

- Venerdì 25 novembre dalle 15 alle 17 - Biblioteca SMS - 'La presenza discreta di rettili in città' dottor Marco A.L. Zuffi, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa. A seguire, 'Esperienze dirette di catture in Pisa', Michele Mennucci, Presidente della Guardia Rurale Ausiliaria Sez. Prov.le di Pisa.

- Venerdì 13 gennaio dalle 15 alle 17 - Biblioteca SMS - 'Fauna selvatica e urbanizzazione: la convivenza dell’uomo con specie selvatiche' dottor Nicola Maggi, responsabile del Centro Recupero LIPU CRUMA di Livorno e volontari esperti LIPU.

- Martedì 31 gennaio dalle 15 alle 17 - Arsenali Repubblicani - 'Qualità dell’aria in città. Focus sui licheni in città come indicatori e tecniche ARPAT di monitoraggio' dottor Yuri Galletti, ecologo e responsabile della sezione di Pisa di Legambiente, dottor Roberto Fruzzetti di CRTQA ARPA Toscana, dottor Dennis Dalle Mura di CRTQA ARPA Toscana.

- Venerdì 24 febbraio dalle 15 alle 17 - Biblioteca SMS - 'Il ritorno del lupo nelle zone periurbane: buone pratiche per la convivenza uomo/lupo' dottoressa Samantha Benucci, Responsabile Oasi WWF Bosco del Bottaccio e referente Progetto Lupo del WWF Alta Toscana.