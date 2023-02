Ciclo di incontri e formazione per sviluppare il cicloturismo a Peccioli

L'ultima volta il cicloturismo aveva fatto tappa a Peccioli nel novembre 2022. Un incontro alla biblioteca comunale Fonte Mazzola organizzato dal Touring Club Italiano, in collaborazione con l'amministrazione comunale e Belvedere Spa, nel quale erano stati presentati i progetti legati all'accoglienza turistica e, appunto, al cicloturismo. Ora il progetto di sviluppo di un parco cicloturistico a Peccioli muove un altro passo importante con degli incontri di accompagnamento e formazione. Un calendario di appuntamenti che inizierà il prossimo 7 febbraio e proseguirà con altri appuntamenti che si concluderanno il 9 marzo e coinvolgerà operatori turistici e soggetti istituzionali.

Per quanto riguarda gli operatori turistici martedì prossimo il primo tema affrontato, dalle 16 al centro Polivalente di Peccioli, sarà quello della bike economy, in particolare come creare valore e opportunità per i territori con il turismo attivo. Il giorno successivo, 8 febbraio, sempre dalle 16 e sempre al Polivalente, spazio all'A BiCi per diventare bike friendly con l'incontro che analizzerà cosa sia necessario prevedere per l’ospite ciclista o cicloturista, i servizi indispensabili e quelli facoltativi.

Il calendario organizzato dal Touring Club Italiano in collaborazione con Belvedere spa prevede per il 15 febbraio, stesso orario e stessa location dei precedenti appuntamenti, un incontro sul tema della sostenibilità: un obiettivo in agenda 2030 e un'opportunità delle imprese per essere privilegiate nella scelta dei propri clienti. Con un focus sulla conoscenza dei luoghi nei quali gli operatori vivono, con un viaggio nel territorio alla scoperta di percorsi, attività ed esperienze che siano appetibili al cicloturista. Il giorno successivo, 16 febbraio, tenendo ancora validi le ore 16 e il centro Polivalente come luogo d'incontro, spazio allo sviluppo di una comunicazione ad hoc, online e offline, per stare al passo con l’innovazione, essere visibili al target del cicloturista, determinando un engagement e la creazione della community. Focus sul come diventare competitivi proponendo esperienze bike e not only bike, migliorando la permanenza e le performance.

La settimana successiva doppio appuntamento: il 22 e 23 febbraio giornate dedicati agli incontri singoli (one2one) nelle imprese interessate ed educational tour in bici/ebike alla scoperta del territorio. L'incontro finale è fissato il 9 marzo: presentazione e consegna materiali online e offline e pianificazione delle attività dei mesi successivi.

Nello stesso periodo anche tecnici e soggetti istituzionali del Comune di Peccioli saranno coinvolti attivamente sulle attività e temi in linea con quelli proposti agli operatori turistici. Con un focus in più sul mobility manager, figura sempre più importante nelle imprese. Ci sarà una presentazione generale dei benefici aziendali e territoriali per valutare al meglio gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in un'ottica di mobilità sostenibile.