Al via ciclo di incontri nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli al corretto approccio con i cani

Prosegue la collaborazione tra Confesercenti Toscana Nord area Valdera Cuoio e il Polo Cinofilo Family Dog's. Dopo il corso per operatore cinofilo per conoscere meglio il miglior amico dell’uomo, in collaborazione con l’associazione Impronte che si occupa del canile di Santa Maria a Monte, e le tradizionali 'passeggiate a sei zampe', Family Dog's si rivolge alle scuole.

A partire dal prossimo martedì 14 marzo verranno svolti una serie di incontri nella scuola primaria 'Oltrera' dell'Istituto Comprensivo 'Ghandi' di Pontedera per sensibilizzare i bambini al corretto approccio, diversi bisogni ed educazione al cane in famiglia. Ad eseguire il progetto in didattica di Zooantropologia sarà un esperto cinofilo, l'istruttore Luca Santamaria, titolare del Polo Family Dog's, grazie al supporto del corpo docenti dell'istituto e alla sponsorizzazione di attività commerciali di Pontedera, da sempre sensibili a queste tematiche come Immobiliare Salutini, Marilù Abbigliamento e Futurline.

"Siamo davvero orgogliosi di sostenere Luca Santamaria ed il suo importante Polo di Perignano - spiega il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, Claudio Del Sarto - in queste iniziative che vogliono aiutare e rafforzare il rapporto tra cane e uomo. Dopo il corso per operatore cinofilo in partenza, ecco l’idea di puntare sui bambini per aiutarli a vivere al meglio la presenza del cane nella loro famiglia. Un ringraziamento alle attività commerciali pontederesi che hanno sostenuto questo progetto insieme alla nostra associazione".