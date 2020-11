Ciclopista ex Trammino: "La prossima estate si potrà arrivare fino a Calambrone"

L’Amministrazione Comunale di Pisa ha inserito all’interno del Piano Triennale delle opere pubbliche approvato in Giunta uno stanziamento di 750mila euro per realizzare il prolungamento della ciclopista dell’ex Trammino inaugurata questa estate e terminata nelle scorse settimane con la stesura dell’ultimo strato di asfalto natura. Con questo intervento sarà così possibile collegarsi alla ciclopedonale già esistente sul litorale, permettendo ai ciclisti di andare da Pisa a Calambrone senza soluzione di continuità. Pisamo sta predisponendo in questi giorni il progetto esecutivo: si tratta di proseguire il percorso dalla Stazione di Marina di Pisa arrivando fino alla via Bigattiera, davanti al Bagno Lido a Tirrenia, in modo da poter collegare la ciclopista dell’ex Trammino alla pista ciclopedonale del litorale, che porta fino a Calambrone.

"La nostra Amministrazione - dichiara l’assessore alla mobilità urbana Massimo Dringoli - ha deciso di investire 750mila euro per proseguire un’opera che è risultata molto apprezzata da tantissimi nostri concittadini che l’hanno utilizzata durante i mesi estivi per raggiungere il litorale, godendo di un bellissimo percorso nel verde e in totale sicurezza. Siamo fermamente convinti che sia importante continuare a investire su infrastrutture verdi che consentano lo sviluppo di un sistema di mobilità dolce in tutto il territorio comunale, così da migliorare la qualità della vita e da porre i presupposti per futuri sviluppi a livello turistico. Per questo motivo, oltre alla cifra sostanziosa investita dal Comune, chiederemo ulteriori finanziamenti alla Regione Toscana per completare l’opera. Lo stesso sindaco Michele Conti, nell’incontro tenuto di recente con il neo presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, ha chiesto collaborazione e investimenti per sviluppare fino in fondo l’infrastruttura verde, facendola arrivare fino a Calambrone, in modo da sfruttare a pieno tutte le potenzialità e le ricadute che ne possono derivare a livello turistico per il nostro territorio. Si creerebbe infatti un percorso ciclabile che scorre lungo l’area verde della nostra pineta litoranea, da San Rossore (tramite la realizzazione del Ponte Ciclopedonale delle Cascine) fino a Calambrone, che verrebbe a valorizzare anche la fascia interna del nostro litorale".

"Con la costruzione della pista ciclabile sul resede del Trammino, da La Vettola fino a Marina di Pisa - spiega il direttore di Pisamo Alessandro Fiorindi - è risultato ancora più evidente che il percorso privilegiato per le biciclette, debba essere anche per l’asse nord-sud lungo il litorale, il vecchio tracciato del Tram. Si tratta infatti di un corridoio immerso nel verde, nelle immediate vicinanze dell’abitato, rimasto libero da qualsiasi ostacolo sul percorso e quindi ideale per proseguire lo sviluppo della ciclopista in tutta sicurezza. Realizzeremo altri 2.300 metri di pista, con le stesse caratteristiche tecniche dei tratti già realizzati (larghezza 3,5 metri, asfalto natura chiuso da lamiera in corten, con sottostante pacchetto stradale costituito da binder). Come già fatto nel cantiere precedente, il materiale ferroviario ferroso verrà rimosso e saranno preservati i manufatti in cemento che corredavano la vecchia linea tramviaria (pali della elettrificazione, banchine, ed eventuali barriere). Stessa tipologia di ciclopista continuerà anche lungo il tratto di Bigattiera fino ad arrivare al viale del Tirreno, all’altezza del Bagno Lido, con l’unica differenza che su quest’ultimo tratto sarà posto un cordolo, a difesa dalla strada, che è molto transitata soprattutto nei mesi estivi".

"Salvo eventuali stop dei cantieri dovuti all’emergenza epidemiologica - conclude Dringoli - prevediamo a breve di disporre del progetto esecutivo del nuovo tratto di ciclopista, in modo da arrivare poter far partire il cantiere nel 2021 e arrivare entro l’estate prossima ad inaugurare il proseguimento dell’opera, che permetterà di arrivare fino a Tirrenia e da qui, tramite la pista ciclopedonale già esistente lungo il litorale, a Calambrone".