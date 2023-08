'Ciliegia di Lari': ok dell'Unione Europea al marchio Igp

E’ ufficiale, la ciliegia di Lari è 'Ciliegia di Lari Igp' ed è la Igp numero 16 della Toscana, 32esima Dop e Igp. L’iscrizione nel registro Comunitario è certificata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi, 31 agosto. La Toscana si conferma la prima regione per numero di Dop e Igp per vino e cibo. Si tratta di un risultato atteso da tempo che riconosce l'eccellenza del territorio pisano. Con questo riconoscimento La 'Ciliegia di Lari Igp' è la numero 146 delle Igp italiane nel comparto Cibo e la numero 324 nel totale delle Indicazioni Geografiche agroalimentari dell'Italia.

Il presidente della Regione Eugenio Giani: "E’ un successo per le produzioni agroalimentari della Toscana e un riconoscimento meritatissimo per questa speciale qualità di frutto, il più atteso della primavera tra le nostre coltivazioni toscane e abbastanza precoce nel panorama nazionale. Questo riconoscimento si deve all’impegno dell’Associazione dei produttori della ciliegia di Lari, che tra gli associati ha molte aziende guidate da giovani, e che è stato supportato dalla Regione negli anni. Si apre un futuro di qualità e di nuove prospettive occupazionali, grazie a una produzione che storicamente era concentrata nelle colline tra Lari e Casciana Terme, oggi unite in un solo Comune".

Nell’iter per ottenere la certificazione dell'Indicazione Geografica Protetta, garantendo origine e qualità, i coltivatori della Toscana hanno fatto la differenza, spiega la vicepresidente Stefania Saccardi, assessore all’agricoltura: "Il disciplinare di produzione prevede un’ampia varietà di ciliegie con una grande attenzione alla biodiversità; i produttori hanno inserito, accanto a varietà di ciliegie di tipologia più commerciale, produzioni più antiche, particolarmente profumate e aromatiche, seppur più delicate. Con questo riconoscimento si dà atto all’impegno dei nostri territori per una coltivazione che altrove è residuale e che un tempo era ancor più estesa della zona di Lari e Casciana Terme".

L'assessore regionale Alessandra Nardini: "E' una notizia bellissima, che premia il grande lavoro dell’Associazione dei produttori di questo frutto meraviglioso, del Comitato Ciliegia Lari e delle Amministrazioni comunali che si sono succedute. La Regione ha sempre sostenuto questo percorso fin dall'inizio. E' una giornata di orgoglio e nuove prospettive per il nostro territorio, che si conferma eccellenza nell’agroalimentare e, da oggi, ha un importante riconoscimento in più, che apre ulteriori opportunità di sviluppo turistico ed economico".